Відповідно, кампанія Байдена завершилася. Демократи переживали, що якщо він братиме участь в президентських перегонах, то до влади прийде Дональд Трамп.

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Байден не балотуватиметься ще раз на пост президента

Теперішній американський лідер наголосив, що згодом упродовж тижня звернеться до нації та детальніше розповість про своє рішення.

Хоча моїм наміром було знову балотуватися, я вважаю, що це в інтересах моєї партії та країни – відійти в бік і зосередитися винятково на виконанні обов'язків як президента протягом теперішнього терміну,

– йдеться в заяві Джо Байдена.

У своїй заяві Байден не відмовився від того, аби похвалитися здобутками, які США досягли за час його президентства. Так, за словами політика:

американська економіка залишається найсильнішою у світі;

здійснені історичні інвестиції у відбудову країни;

знижено вартість ліків за рецептом для пенсіонерів;

розширено доступне медичне обслуговування до рекордної кількості американців;

надано необхідну допомогу мільйону ветеранів, які зазнали впливу токсичних речовин;

прийнято перший закон про безпеку зброї за 30 років;

призначено першу афроамериканку до Верховного Суду;

прийнято найзначніше законодавство щодо клімату в історії світу;

спільно подолано пандемію та економічну кризу;

захищено та збережено демократію;

оновлено та зміцнено міжнародні альянси.



Заява Байдена про вихід з президентської гонки / Узято з акаунту політика в соцмережі X

Зверніть увагу! Це вперше за п'ять десятиліть, коли президент США відмовився від участі в переобранні, що нагадує рішення президента Ліндона Джонсона не балотуватися на другий повний термін у 1968 році.

Що передувало

Після провальних дебатів із Трампом рейтинги 81-річного Байдена різко впали. Чинному президенту США почали заявляти, що в силу свого віку та стану він не зможе повноцінно виконувати свої повноваження ще одну каденцію.

Повідомлялося, що найвищі лідери його партії, друзі та ключові донори почали переконувати Байдена знятися з перегонів. Вони боялися, що Трамп зможе обійти його на виборах, що знищить "спадщину та надії" демократів.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Барак Обама, який досі є вкрай впливовим у Демократичній партії, сказав, що Байдену варто переглянути свою кандидатуру, адже його шанси на перемогу значно зменшилися.

Також відомо, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі особисто попередила президента про те, що демократи можуть втратити можливість отримати контроль у Палаті представників, якщо він не відмовиться від участі у виборах.

Також видання The New York Times із посиланням на власні джерела писало, що у Демократичній партії США відклали голосування щодо затвердження Байдена кандидатом на вибори.