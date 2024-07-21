Соответственно, кампания Байдена завершилась. Демократы переживали, что если он будет участвовать в президентской гонке, то к власти придет Дональд Трамп.

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Байден не будет баллотироваться еще раз на пост президента

Нынешний американский лидер отметил, что вскоре в течение недели обратится к нации и подробнее расскажет о своем решении.

Хотя моим намерением было снова баллотироваться, я считаю, что это в интересах моей партии и страны – отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на выполнении обязанностей как президента в течение нынешнего срока,

– говорится в заявлении Джо Байдена.

В своем заявлении Байден не отказался от того, чтобы похвастаться достижениями, которые США достигли за время его президентства. Так, по словам политика:

американская экономика остается самой сильной в мире;

осуществлены исторические инвестиции в восстановление страны;

снижена стоимость лекарств по рецепту для пенсионеров;

расширено доступное медицинское обслуживание до рекордного количества американцев;

оказана необходимая помощь миллиону ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ;

принят первый закон о безопасности оружия за 30 лет;

назначена первая афроамериканка в Верховный Суд;

принято самое значительное законодательство по климату в истории мира;

совместно преодолены пандемия и экономический кризис;

защищена и сохранена демократия;

обновлены и укреплены международные альянсы.

Заявление Байдена о выходе из президентской гонки / Взято из аккаунта политика в соцсети X

Обратите внимание! Это впервые за пять десятилетий, когда президент США отказался от участия в переизбрании, что напоминает решение президента Линдона Джонсона не баллотироваться на второй полный срок в 1968 году.

Что предшествовало

После провальных дебатов с Трампом рейтинги 81-летнего Байдена резко упали. Действующему президенту США начали заявлять, что в силу своего возраста и состояния он не сможет полноценно выполнять свои полномочия еще одну каденцию.

Сообщалось, что высшие лидеры его партии, друзья и ключевые доноры начали убеждать Байдена сняться с гонки. Они боялись, что Трамп сможет обойти его на выборах, что уничтожит "наследие и надежды" демократов.

Недавно СМИ сообщили, что Барак Обама, который до сих пор является крайне влиятельным в Демократической партии, сказал, что Байдену стоит пересмотреть свою кандидатуру, ведь его шансы на победу значительно уменьшились.

Также известно, что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси лично предупредила президента, что демократы могут потерять возможность получить контроль в Палате представителей, если он не откажется от участия в выборах.

Также издание The New York Times со ссылкой на собственные источники писало, что в Демократической партии США отложили голосование по утверждению Байдена кандидатом на выборы.