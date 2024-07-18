С момента дебатов Обама общался с Байденом только один раз. В своих разговорах с другими он четко дал понять, что будущее кандидатуры Байдена – это решение, которое должен принять сам президент.

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Обама выступает за снятие кандидатуры Байдена

По словам нескольких источников, Барак Обама в последние дни заявил союзникам, что шансы президента Байдена на победу значительно уменьшились, и он считает, что президенту необходимо серьезно рассмотреть "жизнеспособность его кандидатуры". Журналисты отмечают, что Обама является крайне влиятельным в Демократической партии.

Интересно, что после дебатов президента США с Дональдом Трампом, которые были провальными, Обама высказывался в поддержку Байдена, утверждая, что "плохие вечера случаются".

Стоит отметить, что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также предупредила непосредственно Байдена, что демократы могут потерять возможность получить контроль в Палате представителей, если он не откажется от участия в выборах.

К слову, несколько высокопоставленных демократов рассказали СМИ, что действующий президент США в течение 20 – 21 июля может принять решение о снятии собственной кандидатуры.