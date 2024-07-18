З моменту дебатів Обама спілкувався з Байденом лише один раз. У своїх розмовах з іншими він чітко дав зрозуміти, що майбутнє кандидатури Байдена – це рішення, яке має прийняти сам президент.

Читайте також Байдена вже давно замінили б: чому Демократична партія США досі не робить цього

Обама виступає за зняття кандидатури Байдена

За словами кількох джерел, Барак Обама в останні дні заявив союзникам, що шанси президента Байдена на перемогу значно зменшилися, і він вважає, що президенту необхідно серйозно розглянути "життєздатність його кандидатури". Журналісти зазначають, що Обама є вкрай впливовим у Демократичній партії.

Цікаво, що після дебатів президента США з Дональдом Трампом, які були провальними, Обама висловлювався на підтримку Байдена, стверджуючи, що "погані вечори трапляються".

Варто зазначити, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі також попередила безпосередньо Байдена, що демократи можуть втратити можливість отримати контроль у Палаті представників, якщо він не відмовиться від участі у виборах.

До слова, декілька високопоставлених демократів розповіли ЗМІ, що чинний президент США протягом 20 – 21 липня може ухвалити рішення щодо зняття власної кандидатури.