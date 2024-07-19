С другой стороны, от разговора Зеленского и Трампа не стоит чего-то ожидать. Такое мнение 24 Канала озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Читайте также Трамп снова заявил, что положит конец войне в Украине и назвал виновных

Не нужно чего-то ждать

Валерий Клочок отметил, что Офис Президента Украины осознает, что нужно работать как с демократами, так и с республиканцами. Однако коммуникация Трампа и Зеленского не сложилась с начала каденции украинского лидера.

Сейчас Трамп, возможно, будет убеждать Зеленского, что надо завершать войну переговорами. Украинский президент неоднократно заявлял, что война будет завершаться дипломатическим путем. Банковая активно готовит переговорные треки с Россией.

Риторики о возвращении границ 1991 года уже нет. Даже на саммите мира с участием России будут обсуждаться не все вопросы. Восстановление территориальной целостности Украины на сегодня, которое могло бы быть теоретически достигнуто по условиям переговоров с Путиным, даже не обсуждается. Вероятнее всего, подписание двустороннего соглашения с Россией вряд ли произойдет. Это будет подписание с третьей стороной,

– предположил аналитик.

Телефонный звонок Зеленского с Трампом – это хорошо. Президент Украины заявил, что Украина "будет учиться работать с Трампом". По словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", это будет действительно сложно, ведь экс-лидер США – очень непредсказуемый политик.