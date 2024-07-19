О разговоре изданию CNN сообщили сразу два источника, которые ознакомлены с планами. Это будет первый разговор Трампа и Зеленского с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

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Запланирован телефонный разговор между Трампом и Зеленским

Этот звонок, пишет телеканал, ознаменовал бы первый разговор между Трампом и Зеленским после того, как Трамп покинул Белый дом. Разговор происходил бы на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении войны в Украине, если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре.

Там указали, что хотя графики президентов часто смещаются, дискуссии о необходимости такого разговора ведутся уже в течение определенного времени.

Трамп регулярно отмечает о том, что знает, как быстро завершить войну в Украине. Однако он не предоставлял подробностей относительно того, как он бы он это сделал.

В CNN отметили, что во время дебатов с президентом Джо Байденом, которые состоялись в прошлом месяце, Трамп назвал "неприемлемыми" условия президента России Путина, которые предусматривают передачу Украиной Крыма и 4 южных и восточных областей, которые сейчас оккупированы Россией.

На прошлой неделе Зеленский, в рамках визита в США, сказал, что все ждут ноября, в том числе и Владимир Путин. Он также отметил, что Байден и Трамп – разные личности, но "оба поддерживают демократию" и, по мнению Зеленского, "Путин будет ненавидеть их обоих.