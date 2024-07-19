Тревогу вызывает не только сама фигура Трампа, который обманчиво обещает "быстрый мир в Украине", но и его вице-президента Джей Ди Вэнса.

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Что будет делать Украина, если победит Трамп

Гарант ответил, что работа с Трампом будет "тяжелой, но мы трудолюбивые люди". И вообще, готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее заявлял, мол, ему "безразлично, что произойдет с Украиной так или иначе". Конечно же, в Украине эти слова вызвали осуждение и опасения, что Америка перестанет поддерживать Киев.

Возможно, ему действительно все равно, но мы должны работать с Соединенными Штатами,

– сказал Зеленский.

Еще он в очередной раз подчеркнул, что Украина до сих пор не получила истребители F-16. Эти самолеты могли бы разблокировать небо и дать мощный отпор россиянам в небе. "Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", – отметил глава государства.

Зеленский о переговорах с Россией

В этом же интервью президент затронул вопрос возможных переговоров с Россией. По его словам, можно согласиться на дипломатическое урегулирование с Россией, если продолжить давление на нее.

Весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", – объяснил Зеленский.

И добавил: слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.