Тривогу викликає не тільки сама постать Трампа, який облудно обіцяє "швидкий мир в Україні", але і його віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Що буде робити Україна, якщо переможе Трамп

Гарант відповів, що робота з Трампом буде "важкою, але ми працьовиті люди". І взагалі, готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс раніше заявляв, мовляв, йому "байдуже, що станеться з Україною так чи інакше". Звісно ж, в Україні ці слова викликали осуд і побоювання, що Америка перестане підтримувати Київ.

Можливо, йому дійсно все одно, але ми повинні працювати зі Сполученими Штатами,

– сказав Зеленський.

Іще він вкотре підкреслив, що Україна досі не отримала винищувачі F-16. Ці літаки могли би розблокувати небо та дати потужну відсіч росіянам у небі. "Минуло 18 місяців, а літаки так і не дійшли до нас", – зауважив очільник держави.

Зеленський про переговори з Росією

У цьому ж інтерв'ю президент торкнувся питання можливих перемовин із Росією. За його словами, можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією, якщо продовжити тиск на неї.

Весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти. Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", – пояснив Зеленський.

І додав: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.