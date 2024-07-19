Під час візиту до Великобританії Зеленський зустрівся з королем. Чарльз ІІІ прийняв українського лідера після зустрічі Європейського політичного співтовариства в Бленхеймському палаці.

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Гаряча фаза війни з Росією може закінчитися до кінця 2024 року

На переконання гаранта, це станеться, якщо союзники на Заході залишаться сильними. Також в ефірі вечірніх новин показали й інші фрагменти інтерв'ю. В них президент говорить про дозвіл від Великої Британії бити по Росії і про стосунки з Трампом.

Інші заяви Зеленського в інтерв'ю BBC

Якщо Дональда Трампа оберуть президентом США, Зеленський сподівається залучити на свій бік Джей Ді Венса. Саме останнього Трамп обрав своїм віцепрезидентом, що викликало побоювання українців.

Україна хотіла би отримати дозвіл на далекобійні удари у відповідь західною зброєю по території Росії. "Ми просто хочемо відповідати точно по тій точці, з якої вони по нас стріляють", – пояснив президент.

А щодо власної втоми гарант сказав так: може статися так, що він відчує, що втомився і не може продовжувати виконувати свої обов'язки. Але тільки після війни, оскільки спершу треба виграти і покінчити з Путіним.

Зверніть увагу! 24 Канал обов'язково розкаже детальніше про нове інтерв'ю Зеленського, щойно воно стане доступне.