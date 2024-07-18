Варто зауважити, що це не перша зустріч президента України та короля Британії. Адже вони зустрічались 8 лютого 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про зустріч короля Британії та Зеленського

Сьогодні (18 липня – 24 Канал) король прийняв президента України після зустрічі Європейського політичного співтовариства в Бленхеймському палаці,

– заявили на сторінці королівської сім'ї.

Там пояснили, що на зустрічі 46 європейських лідерів обговорювали низку міжнародних викликів, можливостей і наших спільних цінностей.

Володимир Зеленський після зустрічі заявив, що вдячний королю Чарльзу ІІІ за аудієнцію.

"Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", – заявив президент.

До речі, Зеленський прибув у Британію 18 липня 2024 року. Його зустрів Валерій Залужний, який вже почав виконувати обов'язки посла Великої Британії.

Президент України вже виступив на інавгураційній пленарній сесії IV саміту Європейської політичної спільноти. Що заявив президент – читайте за посиланням.