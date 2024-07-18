18 липня президент Зеленський виступив на інавгураційній пленарній сесії IV саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави назвав спосіб, у який можна пришвидшити закінчення війни в Україні.

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Як змусити Росію до миру

Український лідер повторив ті речі, які вже промовляв неодноразово. Він наголосив, що на країна конче потребує змоги бити вглиб території Росії. А задля цього західні союзники мають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю.

З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. Усі ці аеродроми потрібно знищити,

– сказав президент.

Зеленський висловив впевненість, що покласти край війні можна завдяки сильним дипломатичним зусиллям і сильній зброї.

Він зазначив, що цим ефективнішим буде ППО в Україні, тим безпораднішим почуватиметься Путін. Також він додав, що чим менше союзники накладатимуть обмежень на використання їхнього озброєння, тим більше Росія намагатиметься рухатися в напрямку миру.

Нагадаємо, що раніше Зеленський дав пресконференцію, під час якої розповів, як можна отримати дозвіл від партнерів на удари вглиб Росії.