В етері 24 Каналу народний депутат, фракція "Голос" Роман Лозинський пояснив, чому парламент повинен негайно заблокувати московську церкву. Зазначимо, щоб законопроєкт винесли у залу та проголосували, потрібно набрати 226 підписів нардепів.

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Від цього залежить майбутнє України

РПЦ – це не церква, а мережа ФСБ, російської пропаганди, агентури зі складами зброї. Наша країна повинна зсередини очиститись від усього російського. Зараз ключова перемога на полі бою, але найгірше – якщо всі наші перемоги й втрати будуть марні.

Потрібно стискати зуби й ухвалювати рішення, від яких напряму залежить наше майбутнє. Одне з них – це очищення від РПЦ, як агентури ФСБ,

– мовив Лозинський.

Крім того, народний депутат зауважив, що, на жаль, досі звання Герой України поряд з воїнами мають зрадники й колаборанти. Однак, чомусь цей закон з 2021 року не ухвалюється.

Цей список можна продовжувати. Можемо говорити про депутатів місцевих рад, які були обрані від партії, які згодом заборонив суд. У парламенті лежить законопроєкт, який дозволить очистити місцеві ради від зрадників, однак четвертий рік його саботує моно більшість. Така ж ситуація щодо заборони РПЦ МП,

– зазначив Лозинський.

Натомість Верховна Рада ухвалює абсурдні рішення щодо легалізації корупції та можливості відкуповуватися. Зазначимо, що у четвер, 18 липня, парламент, попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету, підтримав у першому читанні законопроєкт №11340.