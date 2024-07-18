Цей законопроєкт отримав підтримку 231 депутата. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.

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Що передбачає новий законопроєкт

Законопроєкт надає підозрюваним у корупції чиновникам можливість альтернативного вирішення кримінально-правових конфліктів:

за кримінальний проступок – штраф від 204 тисяч гривень до 2,05 мільйонів гривень;

тисяч гривень до мільйонів гривень; за нетяжкий злочин – штраф від 2,05 мільйонів гривень до 20,4 мільйонів гривень;

мільйонів гривень до мільйонів гривень; за тяжкий злочин – штраф від 20,4 мільйонів гривень до 102 мільйонів гривень;

мільйонів гривень до мільйонів гривень; за особливо тяжкий злочин – штраф від 102 мільйони гривень до 204 мільйони гривень.

Які ризики несе прийняття законопроєкту №11340

Активісти та громадські діячі висловлюють занепокоєння, що цей законопроєкт дозволить підозрюваним у корупції уникнути відповідальності, просто сплативши штраф. Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголошує, що законопроєкт не передбачає конфіскацію майна підозрюваного.

Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонів, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи-насолоджуйся на "зароблених" 700 мільйонах, – коментує Шабунін.

Він також зазначає, що цей закон може стати інструментом для "врятування" бізнесменів Ігоря Коломойського та Олега Бахматюка від в’язниці.