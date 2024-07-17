Цим законом Рада скасувала в Україні літній час. Втім, науковці не підтримують таке рішення.

Дивіться також Рада скасувала переведення годинників: як це вплине на українців і за яким часом житимемо

Скасування літнього часу збільшить витрати на електроенергію

Голова Академії Олександр Наконечний на прикладі Києва пояснив, що згідно із прийнятим законом у столиці тепер наприкінці червня світатиме о 3 годині ранку, а сутенітиме – о 20 годині вечора. Наразі часові позначки – 4 та 21 години відповідно.

За словами науковців, таке рішення збільшить витрати на електроенергію у вечірні години у весняні, літні та осінні місяці. І це відчуватиметься в умовах відключень світла. А у ранкові години – сонячне світло витрачатиметься дарма.

"У ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно. Тож наступний крок, до якого змушена буде вдатися влада в умовах дії законопроєкту 4201 – це запровадити гнучкий графік початку робочого дня в різних регіонах держави, що цілком нівелює ефект часової "стабільності", який повинен забезпечити законопроєкт 4201", – пишуть у своєму зверненні науковці.

Також у зверненні Академії йдеться, що в багатьох країнах світу досі переводять годинникові стрілки, а Верховна Рада ухвалила своє рішення про скасування літнього часу без висновків науковців.

"Провідні держави світу далі практикують переведення годинникових стрілок на годину в літні місяці. Так роблять у майже всіх штатах США, провінціях Канади, Великій Британії і всіх без винятку державах ЄС... Натомість відмовилися від використання літнього часу такі недемократичні держави, як Росія, Білорусь і Китай", – кажуть вони.