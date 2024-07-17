Тепер, під час повномасштабної війни, українцям не потрібно буде двічі на рік стикатися з додатковим стресом та звикати до нового часу. Як світ прийшов до переведення часу та чому від нього відмовилася Україна – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що в законі

Упродовж понад 40 років в Україні переводили стрілки годинника двічі на рік: на годину вперед навесні та на годину назад восени. Прийнятий 16 липня закон 4201 передбачає скасування цієї практики. Зокрема, з таких причин:

встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, де окупанти перевели час на московський;

переведення часу викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до літнього та зимового часу та призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному;

викладений в законі підхід відповідає і світовій практиці: щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній площі чи частково.

при цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.



Переведення часу в Європі та Північній Америці станом на червень 2024 року / Інфографіка Wikimedia

Довідково! В СРСР, у складі якого була Україна, перехід на літній та зимовий час запровадили у 1981 році, додавши його до "декретного" часу (плюс одна година до часового поясу), який діяв по всій території Союзу.



У незалежній Україні скасували "декретний" час та зафіксували переведення стрілок в останню неділю березня о 03:00 та назад – в останню неділю жовтня о 04:00.

До теми Рада скасувала перехід на зимовий і літній час

Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню,

– мовиться у пояснювальній записці до закону.

Як із переведенням годинників у світі

Відмовившись від переходу на літній час, Україна залишиться у часовому поясі +2 від Гринвіча. Через це влітку ми житимемо в одному часі з більшістю країн ЄС, які, до речі, не відмовились від переведення годинника. Як і більшість штатів США та провінцій Канади.

Через відмову від літнього часу виникає цікавий нюанс – влітку в країнах, що лежать з нами в одному часовому поясі (Молдова, Румунія, Болгарія, Греція, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія), час буде на одну годину вперед.

У 2019 році 410 депутатів Європарламенту проголосували за відмову від переведення часу з 2021 року. За цим рішенням, кожна країна в ЄС зможе самостійно вирішувати, чи треба переводити годинники на літній та зимовий час. Однак в Євросоюзі досі продовжують переводити час у березні та жовтні.

Ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович назвав закон про скасування літнього часу "відверто шкідницьким і антиєвропейським кроком".

По-перше, це рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а в жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. По-друге, через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час. По-третє – це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії й Африки,

– написав В'ятрович.

На його думку, Верховна Рада зробила те, що раніше зробили путінська Росія і лукашенківська Білорусь, і цей закон має бути ветований через невідповідність конституційним нормам про європейську інтеграцію.

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Які наслідки для здоров'я

Біологиня Ольга Маслова називає тему переведення часу "складною і дискусійною": "Україна величезна прекрасна країна, в якій насправді більше однієї часової зони (пояса), але з двох зол стабільний київський час без переходу на літній – краще".

Сама процедура "смикання стрілок" щопівроку вже давно визнана хронобіологами (фахівцями з біологічної ритміки) та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою,

– пояснює біологиня.

Біологічний годинник людини регулюється розподілом світла і темряви, який диктує ритми сну і неспання, а у повсякденному житті час впливу світла зазвичай пов’язаний із соціальним годинником, пояснюють в Американській академії медицини сну.

Коли сонячний годинник не узгоджується з соціальним годинником, відбувається десинхронізація між внутрішнім циркадним ритмом і соціальним годинником. Щорічна зміна стандартного часу на літній час призводить до цієї невідповідності, яка пов’язана з ризиками для фізичного та психічного здоров’я та безпеки, а також ризиками для здоров’я населення.

У 2020 році Американська академія медицини сну (AASM) опублікувала заяву про позицію за відмову від сезонних змін часу. Науковці пропонували Штатам відмовитися від цієї практики, оскільки переведення годинника двічі на рік шкодять здоров'ю та не узгоджуються з циркадною біологією людини.