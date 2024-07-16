Рада прийняла проєкт закону 4201 про обчислення часу в Україні. За скасування переходу на літній час проголосував 261 нардеп.
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Чи переводитимуть годинники на зимовий час
В Україні переведуть стрілки годинників на зимовий час 27 жовтня.
Це буде останнє переведення годинників. Тобто після цього переведення на літній час не буде, відповідно і на зимовий також.
Чому уряд скасував переведення годинниківУ Комітеті з питань економічного розвитку пояснили, що це дозволить закріпити єдиний київський час на всій території України. Він становитиме постійний стандарт часу – UTC+2 за міжнародною шкалою. Крім цього, є й економічний аспект – переведення годинників не допомагає енергоощадженню, як вважалося раніше. Також встановлено, що такі сезонні "стрибки" негативно впливають на здоров'я.
Переведення годинників та вплив на здоров'я
Медики щоразу наголошують, що переведення годинників значно погіршує стан здоров'я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.
Зокрема "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів, що негативно відображається на загальному стані, зокрема фізіологічному та психологічному здоров'ї.
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Чому в Україні переводили годинники
- Вперше в Україні почали переводити стрілки годинників тоді, коли вона ще була у складі СРСР, а саме у 1981 році. Це пояснювали економією електроенергії та подовженням світлового дня.
- На початку 1990-х в Україні вперше захотіли відмовитися від сезонного переходу, однак у 1992 році переведення годинників знову відновили з огляду порядок обчислення часу, який діє в Європі.
- У 1996 році Кабмін схвалив Постанову, яка регулювала порядок переходу. Нею українці користувалися й донині.
- Варто зазначити, що проєкт закону №4201 про скасування цієї практики зареєстрували ще у 2020 році.
- У березні 2021-го Верховна Рада не змогла скасувати переведення годинників й відправила законопроєкт на повторне друге читання.
- 12 липня 2024 року Комітет з питань економічного розвитку вкотре рекомендував Верховній Раді таки скасувати перехід на зимовий та літній час.