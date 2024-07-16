Рада прийняла проєкт закону 4201 про обчислення часу в Україні. За скасування переходу на літній час проголосував 261 нардеп.

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Чи переводитимуть годинники на зимовий час

В Україні переведуть стрілки годинників на зимовий час 27 жовтня.

Це буде останнє переведення годинників. Тобто після цього переведення на літній час не буде, відповідно і на зимовий також.

Чому уряд скасував переведення годинників У Комітеті з питань економічного розвитку пояснили, що це дозволить закріпити єдиний київський час на всій території України. Він становитиме постійний стандарт часу – UTC+2 за міжнародною шкалою. Крім цього, є й економічний аспект – переведення годинників не допомагає енергоощадженню, як вважалося раніше. Також встановлено, що такі сезонні "стрибки" негативно впливають на здоров'я.

Переведення годинників та вплив на здоров'я

Медики щоразу наголошують, що переведення годинників значно погіршує стан здоров'я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Зокрема "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів, що негативно відображається на загальному стані, зокрема фізіологічному та психологічному здоров'ї.

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Чому в Україні переводили годинники