У Комітеті пояснили, що це дозволить закріпити єдиний київський час на всій території України. Він становитиме постійний стандарт часу – UTC+2 за міжнародною шкалою.

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Чому Комітет хоче скасувати переведення годинників

Ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров'я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Росії та сприятиме євроінтеграційним прагненням України,

– заявили в комітеті.

Варто зауважити, що проєкт закону №4201 про обчислення часу в Україні зареєстрували ще у 2020 році. Тільки 3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала за нього в першому читанні.

Тепер Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді проголосувати за документ у другому читанні та в цілому. Адже у комітеті пояснили, що:

переведення годинників на годину вперед та назад викликає значне погіршення стану здоров'я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу;

"сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному;

не допомагає енергоощадженню.

Довідка. Переведення годинників на зимовий та літній час передбачає постанова Кабміну, ухвалена в 1996 році.

Варто зауважити, що ініціатором законопроєкту був спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснював, що скеровував листи до Національної академії наук України та провідних медичних університетів України.

Абсолютно всі, без виключення, підтримують ідею скасувати сезонне переведення годинника, оскільки це негативно впливає на біоритми та, відповідно, на здоров'я людини,

– пояснював глава Верховної Ради.

До речі, у 2019 році Європарламент підтримав рішення скасувати переведення годинників з 2021 року, проте щонайменше 60 країн у світі країн досі переводять годинники.