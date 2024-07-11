Депутати ще у березні 2021 року у першому читанні підтримали законопроєкт про скасовування сезонного переведення годинників. Однак ухвалити законопроєкт у другому читанні тоді так і не вдалося.

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Рада голосувати за скасування сезонних переведень годинника

Згідно з попереднім порядком денним, на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт Спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Дуже правильна ініціатива – буду підтримувати,

– написав Железняк у мережі.

Цього року в Україні перехід на зимовий час має відбутися у ніч з 24 на 25 жовтня. Якщо нардепи підтримають законопроєкт, то сезонне переведення годинників у жовтні 2024 року стане останнім, оскільки далі сезонні переходи часу не будуть застосовуватися.

Довідка. В Україні сезонне переведення годинників на зимовий та літній час існує вже понад 40 років. Так, Радянський Союз вирішив переводити годинники у 1981 році, а Україна уніфікувала перехід на літній час у 1996 році з метою економії електроенергії.