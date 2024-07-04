Які товари будуть заборонені

Наразі опрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904. Відповідно до неї, обсяги пластику в Україні поступово зменшуватимуться.

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Ці заходи пов’язані з прагненням України стати членом Європейського Союзу.

Відтак, в Україні планують заборонити виробництво, імпорт, введення в обіг та продаж наступних товарів:

гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;

контейнери з пінополістиролу та пластикові упаковки у вигляді блістерів або лотків для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або на виніс;

мішалки та соломинки для напоїв;

держаки для повітряних кульок;

шпажки;

одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки та інші подібні вироби.

Таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом з пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або ж у ґрунт чи воду.

Довідково! За експертними оцінками, лише 10-15% одноразового пластику щорічно переробляється у всьому світі. У 2019 році було викинуто 130 мільйонів тонн одноразового пластику. В Австралії на одну людину припало 59 кілограмів таких відходів, у США – 53 кілограми, у Японії – 37 кілограмів, в Канаді – 34 кілограми, в Італії – 23 кілограми.