Які товари будуть заборонені
Наразі опрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904. Відповідно до неї, обсяги пластику в Україні поступово зменшуватимуться.
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Ці заходи пов’язані з прагненням України стати членом Європейського Союзу.
Відтак, в Україні планують заборонити виробництво, імпорт, введення в обіг та продаж наступних товарів:
- гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
- контейнери з пінополістиролу та пластикові упаковки у вигляді блістерів або лотків для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або на виніс;
- мішалки та соломинки для напоїв;
- держаки для повітряних кульок;
- шпажки;
- одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки та інші подібні вироби.
Таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом з пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або ж у ґрунт чи воду.