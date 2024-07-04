Какие товары будут запрещены

Сейчас прорабатывается законопроект, который позволит имплементировать Директиву 2019/904. Согласно ей, объемы пластика в Украине постепенно будут уменьшаться.

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Эти меры связаны со стремлением Украины стать членом Европейского Союза.

Поэтому, в Украине планируют запретить производство, импорт, введение в оборот и продажу следующих товаров:

  • гигиенические ватные палочки с пластиковой основой;
  • контейнеры из пенополистирола и пластиковые упаковки в виде блистеров или лотков для готовых пищевых продуктов, которые потребляются на месте или на вынос;
  • мешалки и соломинки для напитков;
  • держатели для воздушных шариков;
  • шпажки;
  • одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки и другие подобные изделия.

Такое решение должно гарантировать, что крышка попадет на переработку вместе с бутылкой, а не будет выброшена отдельно в помойку или в почву или воду.