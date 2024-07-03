Что нужно для участия в программе

Женщины могут предоставить документы, а именно ФЛП, ООО или частного предприятия, для участия в программе. Также могут понадобиться дополнительные документы на разных этапах.

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Заявки на участие от предприятий принимаются до 31 июля, а общий бюджет программы составляет 1 миллион гривен.

Принять участие могут предприятия, где доля участия женщин превышает 50%, и которое зарегистрировано и действует в Украине,

бизнес должен быть в области производства или переработки,

предпринимательницы не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,

предпринимательницы не должны иметь задолженностей перед государственным бюджетом и привлечений к уголовной ответственности за коррупцию.

Важно! Бизнес должен быть официально зарегистрированным и работать.

Как получить грант

Заполните форму на сайте программы.

После этого придется пройти отбор среди других кандидатов.

Избранные попадают во второй тур, где подают детальный план развития бизнеса и необходимые документы организаторам.

Обратите внимание! Полученный грант можно потратить как на приобретение, доставку, монтаж производственного оборудования, или покупку программного обеспечения, так и на обучение, но не более 30% от суммы.