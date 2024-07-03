Що потрібно для участі в програмі

Жінки можуть надати документи, а саме ФОП, ТОВ або ж приватного підприємства, для участі у програмі. Також можуть знадобитися додаткові документи на різних етапах.

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Заявки на участь від підприємств приймаються до 31 липня, а загальний бюджет програми складає 1 мільйон гривень.

Взяти участь можуть підприємства, де частка участі жінок перевищує 50%, і яке зареєстроване та діє в Україні,

бізнес має бути в галузі виробництва або переробки,

підприємниці не повинні здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях,

підприємниці не повинні мати заборгованостей перед державним бюджетом та притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію.

Важливо! Бізнес має бути офіційно зареєстрованим і працювати.

Як отримати грант

Заповніть форму на сайті програми.

Після цього доведеться пройти відбір з-поміж інших кандидатів.

Обрані потрапляють до другого туру, де подають детальний план розвитку бізнесу та необхідні документи організаторам.

Зауважте! Отриманий грант можна витратити як на придбання, доставку, монтаж виробничого обладнання, чи купівлю програмного забезпечення, так і на навчання, але не більше 30% від суми.