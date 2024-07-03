Що потрібно для участі в програмі
Жінки можуть надати документи, а саме ФОП, ТОВ або ж приватного підприємства, для участі у програмі. Також можуть знадобитися додаткові документи на різних етапах.
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Заявки на участь від підприємств приймаються до 31 липня, а загальний бюджет програми складає 1 мільйон гривень.
- Взяти участь можуть підприємства, де частка участі жінок перевищує 50%, і яке зареєстроване та діє в Україні,
- бізнес має бути в галузі виробництва або переробки,
- підприємниці не повинні здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях,
- підприємниці не повинні мати заборгованостей перед державним бюджетом та притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію.
Як отримати грант
- Заповніть форму на сайті програми.
- Після цього доведеться пройти відбір з-поміж інших кандидатів.
- Обрані потрапляють до другого туру, де подають детальний план розвитку бізнесу та необхідні документи організаторам.