Рада приняла проект закона 4201 об исчислении времени в Украине. За отмену перехода на летнее время проголосовал 261 нардеп.

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Будут ли переводить часы на зимнее время

В Украине переведут стрелки часов на зимнее время 27 октября.

Это будет последний перевод часов. То есть после этого перевода на летнее время не будет, соответственно и на зимнее также.

Почему правительство отменило перевод часов В Комитете по вопросам экономического развития объяснили, что это позволит закрепить единое киевское время на всей территории Украины. Он будет составлять постоянный стандарт времени – UTC+2 по международной шкале. Кроме этого, есть и экономический аспект – перевод часов не помогает энергосбережению, как считалось ранее. Также установлено, что такие сезонные "скачки" негативно влияют на здоровье.

Перевод часов и влияние на здоровье

Медики каждый раз отмечают, что перевод часов значительно ухудшает состояние здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

В частности "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов, что негативно отражается на общем состоянии, в частности физиологическом и психологическом здоровье.

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Почему в Украине переводили часы