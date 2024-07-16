Рада приняла проект закона 4201 об исчислении времени в Украине. За отмену перехода на летнее время проголосовал 261 нардеп.
Смотрите также Переход на зимнее время: какие изменения в организме может ощущать человек
Будут ли переводить часы на зимнее время
В Украине переведут стрелки часов на зимнее время 27 октября.
Это будет последний перевод часов. То есть после этого перевода на летнее время не будет, соответственно и на зимнее также.
Почему правительство отменило перевод часовВ Комитете по вопросам экономического развития объяснили, что это позволит закрепить единое киевское время на всей территории Украины. Он будет составлять постоянный стандарт времени – UTC+2 по международной шкале. Кроме этого, есть и экономический аспект – перевод часов не помогает энергосбережению, как считалось ранее. Также установлено, что такие сезонные "скачки" негативно влияют на здоровье.
Перевод часов и влияние на здоровье
Медики каждый раз отмечают, что перевод часов значительно ухудшает состояние здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.
В частности "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов, что негативно отражается на общем состоянии, в частности физиологическом и психологическом здоровье.
Смотрите также Украина перешла на летнее время: какова разница с другими странами
Почему в Украине переводили часы
- Впервые в Украине начали переводить стрелки часов тогда, когда она еще была в составе СССР, а именно в 1981 году. Это объясняли экономией электроэнергии и удлинением светового дня.
- В начале 1990-х в Украине впервые захотели отказаться от сезонного перехода, однако в 1992 году перевод часов снова восстановили, учитывая порядок исчисления времени, который действует в Европе.
- В 1996 году Кабмин принял Постановление, которое регулировало порядок перехода. Ею украинцы пользовались и по сей день.
- Стоит отметить, что проект закона №4201 об отмене этой практики зарегистрировали еще в 2020 году.
- В марте 2021-го Верховная Рада не смогла отменить перевод часов и отправила законопроект на повторное второе чтение.
- 12 июля 2024 года Комитет по вопросам экономического развития в очередной раз рекомендовал Верховной Раде таки отменить переход на зимнее и летнее время.