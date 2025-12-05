Усі вони задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що атакували Сили оборони України у Росії?

Підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту. Цей об'єкт розташований у місті Темрюк Краснодарського краю.

"Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів", – прозвітували у Генштабі.

На цьому об'єкті після влучання виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

Також Україна поцілила по потужностях нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області.

Щорічно там переробляють від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти.

Влучання БпЛА по території заводу зафіксовано, а також підтверджено пожежу.

За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ,

– кажуть у Генштабі.

Військовим також вдалося підтвердити результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.

Така пошкодила установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Станом на початок грудня цей НПЗ повністю призупинив первинну переробку сирої нафти. Наразі він функціонує менш ніж на 50% від проєктної потужності. Ключові установки повністю зупинилися.