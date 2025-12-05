Усі вони задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що атакували Сили оборони України у Росії?
Підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту. Цей об'єкт розташований у місті Темрюк Краснодарського краю.
"Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів", – прозвітували у Генштабі.
На цьому об'єкті після влучання виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється.
Також Україна поцілила по потужностях нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області.
Щорічно там переробляють від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти.
Влучання БпЛА по території заводу зафіксовано, а також підтверджено пожежу.
За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ,
– кажуть у Генштабі.
Військовим також вдалося підтвердити результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.
Така пошкодила установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Станом на початок грудня цей НПЗ повністю призупинив первинну переробку сирої нафти. Наразі він функціонує менш ніж на 50% від проєктної потужності. Ключові установки повністю зупинилися.