Зокрема, бомбардувальник і радари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Дивіться також Українські військові знищили окупантів на Донеччині: серед ліквідованих – африканець "Малік"

Які російські цілі знищили "Примари"?

За останні два тижні "Примари" здійснили вісім влучних ударів по об'єктах військової інфраструктури окупантів. Дрони уразили:

  • фронтовий бомбардувальник Су-24;
  • антену в радіопрозорому куполі;
  • радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2";
  • БпЛА "Оріон";
  • дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот";
  • вантажний потяг;
  • "Урал" російських військ.

Дрони "Примар" знищили російську техніку: відео ГУР

Яких ще втрат зазнала Росія?

  • 4 грудня на території військового аеродрому "Кача" в окупованому Криму бійці спеціального підрозділу ГУР МО України "Примари" успішно знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

  • У цю ж ніч удару зазнав і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

  • Окрім цього, Сили спеціальних операцій успішно вразили безпілотниками ворожі цілі у Донецькій та Луганській областях у ніч на 1 грудня, зокрема склади боєприпасів і особовий склад.

  • Також морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії, завдавши їм критичних пошкоджень.