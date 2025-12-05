В частности, бомбардировщик и радары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Какие российские цели уничтожили "Призраки"?

За последние две недели "Призраки" совершили восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры оккупантов. Дроны поразили:

фронтовой бомбардировщик Су-24;

антенну в радиопрозрачном куполе;

радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";

БпЛА "Орион";

две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет";

грузовой поезд;

"Урал" российских войск.

Дроны "Призраков" уничтожили российскую технику: видео ГУР

Какие еще потери понесла Россия?