Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.
Що відомо про останні атаки по окупантах на ТОТ?
У Покровську на Донеччині дрони атакували особовий склад ворога. А Білоярівці було успішно уражено склад боєприпасів 51-ї ЗВА.
На Луганщині у Денежниковому під прицілом опинився склад ПММ 3-ї мсд.
Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,
– наголосили у ССО.
ССО відпрацювали по ворожих цілях: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
Воєнні розвідники атакували важливі елементи російської ППО на Донбасі. Під прицілом опинилися радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів.
Нещодавно біля окупованого Бердянська підірвали два автомобілі "кадировців". Втрати уточнювалися.
