Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.

Що відомо про останні атаки по окупантах на ТОТ?

У Покровську на Донеччині дрони атакували особовий склад ворога. А Білоярівці було успішно уражено склад боєприпасів 51-ї ЗВА.

На Луганщині у Денежниковому під прицілом опинився склад ПММ 3-ї мсд.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,

– наголосили у ССО.

