Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).
Читайте також "Цей ї**ний "Восток", труп на трупі лежить": ГУР виклало цікаве перехоплення про втрати росіян
Що сталося під Бердянськом?
Українські партизани встановили, що підрозділи "кадировців" організували схему продажу викраденого пального. За їхніми даними, дизельне пальне окупанти реалізовували в одній і тій самій точці на трасі поблизу Бердянська.
Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви,
– розповіли в ГУР.
Після першого вибуху російські військові, які перебували на місці, запанікували: ті, хто залишився живим, втекли. Згодом до точки, де відбувалися махінації з дизельним пальним, прибув інший ворожий пікап – у цей момент стався другий вибух.
Як наслідок, було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти з російського підрозділу "Ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога наразі уточнюється.
ГУР карає корупціонерів-загарбників: дивіться відео
ГУР продовжує завдавати ударів ворогу: останні новини
Нещодавно спеціалісти ГУР зламали мережі терміналів спецзв'язку Росії, які розташовуються вздовж лінії фронту з Україною і навіть в Африці.
21 листопада стало відомо, що воїни ГУР знищили російський гелікоптер і дорогі системи ППО ворога в Криму. Зазначалося, що вся техніка згоріла вщент.
На Донбасі спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив чергові засоби ППО російських загарбників. Серед цілей був командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 та не тільки.