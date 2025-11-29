Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як ГУР зламало мережі спецзв'язку ворога в Україні та Африці?

В українській розвідці наголосили, що в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.



"Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво", – зазначили в ГУР.

Тож підрозділи Головного управління розвідки, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв'язку збройних сил Росії вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті.

Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення,

– наголосили в розвідці.

В ГУР підкреслили, що доки триватиме російська агресія проти України, доти ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу.

Яких втрат завдало ГУР ворогу раніше?