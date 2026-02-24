Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Росіяни атакували Запоріжжя дронами: є поранені, серед них дитина, сталася пожежа

Де зараз ворожі дрони?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

19:45, 24 лютого

БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

19:23, 24 лютого

БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Миколаїв.

19:22, 24 лютого

Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини.

19:19, 24 лютого

БпЛА на Харків зі сходу!

19:16, 24 лютого

Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

19:15, 24 лютого

БпЛА на Чугуїв зі сходу!

19:10, 24 лютого

БпЛА на Харківщині в напрямку Вільшани/Пересічне.

19:06, 24 лютого

  • Декілька ворожих БпЛА у Чорному морі вектором руху на Миколаївщину.