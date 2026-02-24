О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространение воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.

Смотрите также Россияне атаковали Запорожье дронами: есть раненые, среди них ребенок, произошел пожар

Где сейчас вражеские дроны?

Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте

19:45, 24 февраля

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.

19:23, 24 февраля

БпЛА на юге Николаевщины курсом на Николаев.

19:22, 24 февраля

Группа БпЛА из Белгородской области на север Харьковщины.

19:19, 24 февраля

БпЛА на Харьков с востока!

19:16, 24 февраля

Группа БпЛА на севере Сумщины курсом на Шостку.

19:15, 24 февраля

БпЛА на Чугуев с востока!

19:10, 24 февраля

БпЛА на Харьковщине в направлении Ольшаны/Пересечное.

19:06, 24 февраля

  • Несколько вражеских БпЛА в Черном море вектором движения на Николаевщину.