Завдяки спецоперації української розвідки пошкоджено критично важливу залізничну артерію Кремля. Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУР МО України.
Дивіться також Виведено з ладу назавжди: розкриті деталі нічного удару по Запорізькому залізорудному комбінату
Які деталі спецоперації наразі відомі?
Українські спецслужби 13 листопада атакували населений пункт Сосновка у Хабаровському краї Росії та вивели з ладу ділянку Транссибу. Відомо, що це головна залізнична дорога Росії, якою постачають зброю та боєприпаси, зокрема ті, що надходять з КНДР.
За інформацією ГУР МОУ, вантажний потяг зійшов із колії, а залізничне полотно зазнало пошкоджень. Це значно ускладнило логістику російських військ і показало, що навіть стратегічні об'єкти Кремля не захищені від атак.
Українські спецслужби зазначають, що вони продовжуватимуть операції з підриву логістичних можливостей ворога, щоб зменшити постачання зброї та боєприпасів для армії Росії на фронт.
Операція ГРУ МОУ зі знищення російського Транссибу: дивіться відео
Де ще чули вибухи у Росії?
В ніч на 14 листопада українські спецпідрозділи завдали прицільного удару по порту "Новоросійськ", який є другим за масштабами експорту нафти в Росії. Внаслідок удару пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, пошкоджено трубопроводи та насосні станції, які забезпечують роботу термінала.
Сили оборони України атакували нафтохімічний завод "Ставролен" у Ставропільському краї та склад боєприпасів на Донеччині, що спричинило вибухи та пожежу.
У Туапсе пролунав вибух біля причалу №167, де зазвичай стоять допоміжні судна Чорноморського флоту Росії. Є дані про можливе влучання в один із російських військових кораблів. Ймовірно, атаку здійснили українські морські дрони, які останнім часом дедалі частіше вражають цілі в тилових портах Росії.