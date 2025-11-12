Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Що відомо про атаку на Будьонновськ?

Місцевий губернатор підтвердив атаку та заявив, що сили ППО нібито знешкодили БпЛА у регіоні. За його словами, унаслідок атаки немає постраждалих.

Через уламки збитих БпЛА на території промзони Будьонновська сталося загоряння,

– сказав він.

Момент вибуху в Будьонновську / Фото Exilenova+

Монітори пояснили, що ціллю атаки було підприємство "Ставролен". Цей газопереробний завод (ГПЗ) був побудований в рамках комплексу заводу "Ставролен". Він є дочірньою компанією "Лукойлу" та містотворчим підприємством.

Перший комплекс ГПЗ потужністю близько 2 мільярди метри кубічні на рік був введений в експлуатацію у 2015 році на базі "Ставролен". Пізніше були розпочаті роботи з будівництва другої черги газопереробної установки для збільшення потужностей на майданчику. Таким чином, ГПЗ побудований не окремо, а як частина виробничого комплексу заводу "Ставролен".

