Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Дивіться також Офіцер ЗСУ відповів, чи можна вже зараз "погасити" Москву
Що відомо про атаку на Будьонновськ?
Місцевий губернатор підтвердив атаку та заявив, що сили ППО нібито знешкодили БпЛА у регіоні. За його словами, унаслідок атаки немає постраждалих.
Через уламки збитих БпЛА на території промзони Будьонновська сталося загоряння,
– сказав він.
Момент вибуху в Будьонновську / Фото Exilenova+
Монітори пояснили, що ціллю атаки було підприємство "Ставролен". Цей газопереробний завод (ГПЗ) був побудований в рамках комплексу заводу "Ставролен". Він є дочірньою компанією "Лукойлу" та містотворчим підприємством.
Перший комплекс ГПЗ потужністю близько 2 мільярди метри кубічні на рік був введений в експлуатацію у 2015 році на базі "Ставролен". Пізніше були розпочаті роботи з будівництва другої черги газопереробної установки для збільшення потужностей на майданчику. Таким чином, ГПЗ побудований не окремо, а як частина виробничого комплексу заводу "Ставролен".
Які регіони Росії атакували останнім часом?
Нещодавно Сили оборони уразили НПЗ в Оренбурзькій області Росії. Відстань до цілі склала 1400 кілометрів.
На цьому НПЗ – чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне пальне, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут, і є одним із провідних нафтопереробних заводів Росії.
Крім того, 11 листопада Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ і морському нафтовому терміналу у Феодосії. А на тимчасово окупованих територіях Донецької області було завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.