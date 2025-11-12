Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що Україна має свої далекобійні дрони та крилаті ракети. І вже час від часу йдуть удари по критичній інфраструктурі Росії.

До теми Україна занурить москвичів у глибоку пітьму: коли це може статись та чого чекати від росіян

Чому не все так просто з блекаутом у Москві?

Як наголосив Ткачук, Україна здатна завдати ворогу значно серйозніших проблем з критичною інфраструктурою, ніж робить це зараз. Але поки що не варто говорити про блекаут на всій Росії. Це здається надзвичайно малоймовірним.

Росія – географічно розпорошена країна з величезною кількістю генерації, резервних ліній і так далі. Інші сценарії локального вимкнення ми вже робимо. От Бєлгородщина. В нас є ресурси, але ми використовуємо їх раціонально,

– зазначив військовий.

Існує думка, що Росія спеціально запускає в інформаційний простір тезу, аби Україна била по Москві та Санкт-Петербургу. Саме там у них сконцентрована величезна кількість ППО, яку пробити вкрай складно. Хоч і можливо.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня ГУР атакувало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області. Усі три нитки вибухнули.

Наразі Україна не має можливості "погасити" ту ж Москву. Звісно, ймовірно, є варіанти організувати блекаут в окремих районах. Але знову-таки навряд чи це буде раціональна витрата ресурсі.

Окремі райони ми "погасимо". Але якою ціною? Чи не краще розбалансувати дрони по різних енергооб'єктах та зробити більші проблеми на більшій території?

– зауважив військовий.

Вибухи в Росії: коротко