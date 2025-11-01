Цей нафтопродуктопровід розташований на території Рамєнскоґо району Московської області. Він забезпечував російську окупаційну армію, передає 24 Канал із посиланням на українську розвідку.

Що відомо про ураження нафтопродуктопровода під Москвою?

Антидронова сітка та "захист" ворожого об'єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули,

– повідомили у ГУР.

Нафтопродуктопровід вивели з ладу.

Його довжина становить 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанского, Нижегородського та Московского нафтопереробних заводів. Щорічно "Кольцевой" міг перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйона. тонн дизпалива та до 1,6 мільйона тонн бензину.