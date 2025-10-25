Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
Які наслідки на заводі "Пластмас" після вибухів?
За даними журналістів видання, внаслідок удару по заводу в Копєйську знищено щонайменше один виробничий цех. Це стало відомо з супутникових знімків від 24 жовтня, що опинилися в доступі редакції.
Попри низку якість знімків можна побачити, що вибух дійсно був надпотужним – близько 50 – 60 метрів цеху просто "зникли". На їх місці – наслідки руйнування. Також, імовірно, значних пошкоджень зазнав ще один, сусідній цех,
– зазначили журналісти.
Супутникові знімки з наслідками вибуху на заводі "Пластмас" у Копєйську / Фото NV
Журналісти наголошують, що це перші прямі підтвердження масштабів вибуху у Копєйську. Місто розташоване за 1 700 кілометрів від адміністративних кордонів України.
До речі, експерт з авіації Костянтин Криволап припустив в етері 24 Каналу, що українська балістика може бути застосована на території Росії наприкінці 2025 року або на початку 2026, ймовірно, в лютому – березні.
Що відомо про пожежу та можливу атаку на завод "Пластмас" у Росії?
Завод "Пластмас" входить до держкорпорації "Ростех" – одного з головних постачальників техніки для російської армії. Під прикриттям "цивільної" назви підприємство виробляє артилерійські боєприпаси, снаряди для зенітних систем і танків, а також некеровані авіаційні ракети С-8, які росіяни неодноразово застосовували під час обстрілів українських населених пунктів. Тож це один з провідних підприємств військово-промислового комплексу Росії.
У червні 2024 року глава "Ростеху" Сергій Чемезов заявляв, що за кілька років завод збільшив обсяги виробництва у 5 разів і планує наростити їх ще на 20%.
22 жовтня у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на заводі "Пластмас" після серії потужних вибухів. Місцеві стверджували, що перед цим чули звуки безпілотників, однак влада регіону швидко відкинула версію про "прильоти". Станом на 24 жовтня офіційно підтверджено загибель 12 людей, ще 29 осіб зазнали поранень, ще 11 – вважаються зниклими безвісти.