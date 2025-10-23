Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, найімовірніше, це буде лютий – березень наступного року.
До теми Триває розробка масового виробництва балістичної ракети, – Зеленський
Коли балістика вдарить по Росії?
Костянтин Криволап зазначив, що в України вже була розробка на високому рівні щодо готовності переходу до серійного виробництва балістичних ракет. Потрохи цим займалися, але не вистачало коштів. Згодом розпочалася ракетна програма. На неї виділили гроші, проте були більш першочергові завдання.
Зараз мені здається, що з приходом туди Дениса Шмигаля з його системною командою ми побачимо українську балістику або наприкінці цього року, залишилося вже мало часу, або на початку наступного. Думаю, що, найімовірніше, це буде лютий – березень,
– припустив він.
Росіяни намагалися зробити все для того, щоб знищити виробництво, людей, які цим займаються, спроможності України. Адже ворожі системи С-300, С-400, навіть С-500 не здатні ефективно працювати проти балістики.
Що варто знати про українську балістику?
Володимир Зеленський ще у червні заявив, що триває розробка масового виробництва балістичної ракети України. Однак президент не уточнив деталей, коли, як, в якій кількості.
Раніше Україна успішно розробила та запустила у виробництво балістичну ракету "Сапсан". Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив, чим "Сапсан" значно відрізняється від іншої зброї ЗСУ. За його словами, нею можна уразити велику кількість об'єктів на території Росії. Її орієнтовна дальність сягає до 500 кілометрів. Вона може нести 480 кілограмів вибухівки. Бойова частина може бути як фугасною, так і касетною.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, коли українська балістика полетить по Росії. На його думку, Україна вже не так далеко від регулярних атак балістичними ракетами по території країни-агресорки, і будуть цікаві сюрпризи.