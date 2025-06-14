Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.

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Що відомо про українську ракетну програму

Володимир Зеленський зазначив, що у п'ятницю, 13 червня, було проведено низку нарад щодо ударів КАБами, дронами, оптоволокно, а також щодо ракет.

З'явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" – це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості – я сказати не можу,

– вказав президент.

Зауважимо! На тлі ції заяви, заступник міністра оборони України Анатолій Клочко розповів, що в Україні кардинально змінено підхід до впровадження ракетної програми. Ракетна галузь стала пріорітетом оборонної політики. За його словами, є результат, який дозволяє масштабувати виконання запланованих заходів.

Український президент під час розмови також повідомив, що США переорієнтували партію з 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для боротьби з дронами-камікадзе типу "Шахед", на інші потреби. Причиною стала ситуація на Близькому Сході.