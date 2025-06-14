Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю бригадного генерала, заступника міністра оборони України Анатолія Клочко.

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Проміжний результат нової ракетної програми

За словами Клочко, в Україні кардинально змінено підхід до впровадження ракетної програми. Нині ракетна галузь є одним із найвищих пріоритетів оборонної політики.

Маємо результат, який дозволяє масштабувати виконання запланованих заходів. Це стосується як розвитку, так і подальшого впровадження нових ракетних систем,

– сказав заступник міністра.

Виробництво таких озброєнь потребує значних фінансових ресурсів. Як повідомив генерал, станом на 1 червня 2025 року виконано 47% бюджету ракетної програми.

Розвиток української балістики в пріоритеті

Особливий акцент зараз на балістичних ракетах. Клочко наголосив, що ці системи дадуть змогу Збройним Силам України виконувати складні бойові задачі у глибокому тилу ворога й знищувати стратегічно важливі цілі.

Балістика в нас розвивається. Вона є. Думаю, найближчим часом ми про це скажемо більш конкретно,

– заінтригував Клочко.

Раніше повідомлялося, що аналітики Defense Express припускали, що українські балістичні ракети вже проходять випробування безпосередньо в зоні бойових дій. За їхніми даними, в середині травня відбулися пуски, які фахівці оцінили як вкрай успішні.