Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова військового експерта Defense Express Валерія Рябих в етері "Еспресо".

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Що відомо про можливі випробування української балістики

Валерій Рябих вважає, що про реальне випробування української балістичної ракети в бойових умовах свідчить декілька моментів.

По-перше, Сили оборони могли отримати нові елементи ураження, адже вони зараз збільшили можливості з ураження окупантів. Зокрема, командні пункти ворога горять частіше, а днями додалося успішне знищення дивізіону комплексу "Іскандер".

По-друге, протягом року експерти не могли точно вказати, чим саме вдалось уразити ціль на території противника.

Тож, імовірно, можна навіть говорити про початок серійного виготовлення української балістики.

Цікаво, що схожу думку висловив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні – майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт, і дуже важливо, що це бойове використання,

– сказав він.

І додав, що боєголовка цієї ракети може перевищувати 400 кілограмів.