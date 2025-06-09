Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова военного эксперта Defense Express Валерия Рябых в эфире "Эспрессо".

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Что известно о возможных испытаниях украинской баллистики

Валерий Рябых считает, что о реальном испытании украинской баллистической ракеты в боевых условиях свидетельствует несколько моментов.

Во-первых, Силы обороны могли получить новые элементы поражения, ведь они сейчас увеличили возможности по поражению оккупантов. В частности, командные пункты врага горят чаще, а на днях добавилось успешное уничтожение дивизиона комплекса "Искандер".

Во-вторых, в течение года эксперты не могли точно указать, чем именно удалось поразить цель на территории противника.

Поэтому, вероятно, можно даже говорить о начале серийного изготовления украинской баллистики.

Интересно, что похожее мнение высказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Насколько мне известно, в середине мая состоялись испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные – почти 300 километров преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование,

– сказал он.

И добавил, что боеголовка этой ракеты может превышать 400 килограммов.