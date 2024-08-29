27 августа 2024 года на форуме "Украина. 2024. Независимость" во время пресс-конференции президент Зеленский сообщил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты. Деталей украинский лидер не раскрыл, однако некоторые детали и обоснованные предположения относительно этого оружия уже появились.

24 Канал собрал все, что известно об украинской баллистике и ее возможных характеристиках.

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Как работает баллистика и чем отличается от крылатых ракет Баллистическая ракета, в отличие от крылатой, в финальной стадии атакует цель фактически вертикально и с огромной скоростью, таким образом оставляет очень мало шансов для перехвата ПВО. Такие ракеты могут запускать как с наземных стационарных пусковых или передвижных установок, так и с кораблей, подводных лодок и самолетов.



Ракеты могут нести осколочно-фугасную, кассетную и даже ядерную боевую часть. По дальности баллистика подразделяется на малую дальность (250 – 1000 километров), среднюю (1000 – 2500 – 4500 километров) и межконтинентальную (4500 – 6000 километров). Мощность, скорость и точность баллистических ракет сделали их одной из самых главных видов оружия в российской армии.

Важное для понимания! Сбивать баллистические ракеты – это одна из самых тяжелых задач для украинской ПВО. Информация, что обнародовал главком ВСУ Александр Сырский, свидетельствует, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила 1 300 баллистических ракет "Искандер", из которых перехвачено было 56.

Почему современные баллистические ракеты – это дорого и сколько их может иметь Украина

Начать стоит с того, что собственно программа современных баллистических ракет – не только дорогое удовольствие, но и элитное, что требует кроме денег еще и значительных интеллектуальных и технологических сверхусилий. Сейчас такое способны себе позволить не более 10 государств мира. Украина есть в этом перечне – нам удалось сохранить советское наследие – "Южмаш", КБ "Южное" и КБ "Луч" – и иногда даже развить его.

Украина действительно разрабатывала собственную баллистическую программу, однако по ряду причин (от нехватки финансирования до предательства имени Януковича, подковерных интриг, небрежной забывчивости и войны) проект так и не был реализован. В 2024 году все эти препятствия, похоже, наконец были устранены и Украина приблизилась к тому, чтобы иметь (без всяких оговорок) собственную баллистическую ракету.

Я думал, что рано об этом говорить, но уже было испытание – положительное – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ОПК,

– Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа рассказал обществу об украинской баллистической ракете.

Значение появления на вооружении ВСУ собственных современных баллистических ракет переоценить трудно – появление собственной баллистики устраняет любые ограничения, которые накладывали на нас Соединенные Штаты и другие союзники по ударам по территории России.

Обратите внимание! Сейчас ВСУ имеют на вооружении устаревшие, но до сих пор грозные баллистические ракеты "Точка-У" (дальность поражения – до 120 километров) и американские MGM-140 ATACMS, правда, пока использовать их без ограничений запрещает Вашингтон.



Также по баллистической траектории работают РСЗО "Град" и "Ольха-М", однако их дальность дает возможность выполнять только тактические задачи. Зато появление "длинной руки" кардинально изменит правила игры. Для России же это будет означать возмездие за ракетные обстрелы, которые осуществляло государство-террорист за последние годы, и возможность пропорционального возмездия.



Изображение с испытания ракетного двигателя 2018 года, связанного с разработкой ракеты "Гром-2" / фото Mil.in.ua

Главной проблемой проекта остается даже не российская ПВО, а количество ракет – в условиях войны и постоянных обстрелов украинский ОПК физически не может производить очень много ракет. Вся Россия со своими огромными ресурсами и безлимитными деньгами сейчас производит до 30 "Искандеров" в месяц.

Соответственно украинцы могут рассчитывать на единицы за тот же период. Это означает, что массового применения, а соответственно, и эффекта "геймчейнджера" сразу не будет. Впрочем, это только начало.

Еще в июле Зеленский отмечал о "хорошей динамике" украинской ракетной программы.

"Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это – трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять собственные ракеты, а не только полагаться на поставки от партнеров", – говорил президент.

Что известно об украинской баллистической ракете

На самом деле особого секрета здесь нет. Это ОТРК "Сапсан"/"Гром-2", легенды о которой ходят уже два десятка лет, а в 2023 году ее даже "сбивали" подчиненные российского генерала Конашенкова (похоже, не обошлось без машины времени).

Разработка украинской суверенной баллистической ракеты шла с 2006-го, в 2013 году проект официально закрыли (министр обороны Павел Лебедев, который это сделал, сейчас объявлен в розыск), в 2016-м возобновили, но с другими характеристиками, не для Украины, а на продажу в Саудовской Аравии, и вообще не спешили.



Пусковая установка ОТРК "Гром-2" / Скриншот из видео

Лишь в 2022-м об "украинской баллистике" наконец вспомнили и принялись доделывать в авральном режиме.

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Известно, что это улучшенный советский проект баллистической ракеты "Искандер-М", адаптированный и существенно переработанный с использованием передовых западных технологий, доступ к которым, в отличие от России, Украина имеет. Это предположение подтвердили и украинские эксперты из Defence Express. В частности, Иван Киричевский, авиаэксперт Анатолий Храпчинский, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, его коллега Николай Белесков, а также военный блогер Александр Коваленко из "Информационного сопротивления" и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам Чмута, речь идет сразу о трех модификациях ракет, правда, детализация проекта и спецификации пока неизвестны. Похоже, они станут сюрпризом как для специалистов, так и для россиян, которые будут принимать эти снаряды на себя.

Гром-2/ОТРК "Сапсан" – возможные характеристики

тип – баллистическая ракета оперативно-тактического уровня,

класс – земля – поверхность,

носитель – 10-колесная транспортно-монтажно-пусковая установка,

дальность (по словам советника главы ОП Михаила Подоляка) – 600 – 700 километров, по оценкам большинства экспертов – до 500 километров.

В ОП прокомментировали вероятную дальность баллистической ракеты Украины: смотрите видео

Долетит или не долетит до Москвы

Это означает возможность поражения объектов на значительной глубине России. В частности, в 600 – 700-километровую зону поражения, с соответствующим отступом от границы или линии фронта попадает сама Москва. Но в зоне ее поражения находятся целый ряд не менее интересных объектов, отмечают в Defence Express.

Интересно! Аэродром стратегической авиации "Энгельс" под Саратовом, к которому так или иначе привязаны российские стратегические бомбардировщики может быть под прицелом. Также может быть и под прицелом остатки Черноморского флота России в Новороссийске, если объявленной дальности хватит и для того, чтобы достать Сочи. А также немало других объектов, которые гораздо важнее возможности удара по Кремлю.



Ракета для "Сапсана" на КБ "Южное" / фото КБ "Южное"

Большинство характеристик украинской ракеты неизвестны, однако "Гром-2" считается улучшенным "Искандером М", поэтому здесь уместны сравнения и сопоставления. Характеристики этой ракеты известны – ее дальность составляет 400 – 500 километров.

Важно! Как утверждает советник ОПУ Подоляк, украинская ракета будет иметь большую дальность – "примерно 600 – 700 километров".



При этом эксперт Джозеф Тревитик аналитического проекта The WarZone ставят заявление Подоляка под сомнение и предполагают, что тот мог спутать характеристики другой новейшей и очень секретной разработки – ракеты-дрона "Паляница". Кто в этой битве экспертиз прав – неизвестно и подробности о дальности станут известны только со временем, уже во время боевого применения.

Боевая часть "Искандер М" – до 500 килограммов, длина – 7,2 метра, скорость на финальной стадии – 2100 метров в секунду.

Вполне возможно, что та разработка видоизменилась и усовершенствовалась настолько, что там от базовой версии могло остаться только название и задумка – создать собственный эквивалент российского "Искандера",

– Иван Киричевский предполагает, что творческий гений украинских конструкторов достиг далеко и может значительно превзойти разработку россиян.

Джозеф Тревитик из The WarZone вслед за Киричевским указывает, что ракета, о которой говорит президент Зеленский, может быть не просто классической "баллистикой", а вариантом управляемого реактивного артснаряда большого калибра.

Тогда это не продолжение и переосмысление "Искандера", а новация на базе РСЗО "Ольха-М". Напомним, что сейчас снаряды этого РСЗО имеют калибр 300 миллиметров и способны преодолевать более 100 километров, а проект "Ольха-М2" – якобы вообще 200 километров.

Также Тревитик напоминает заявления Алексея Резникова (министра обороны Украины до сентября 2023 года). Тот рассказывал о проекте ракеты дальностью до 1 000 километров. Если это оно – то это очень хорошие новости для Украины и очень плохие для россиян.

К теме РСЗО Ольха-М – это это такое и какие неприятности несет для россиян

Вскоре у экспертов будет больше информации и сведений о "Гром-2", ведь впереди новые испытания в боевых условиях.



Макет баллистической ракеты и стендовые испытания ее частей / Коллаж Defence Express

По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, испытания в боевых условиях уже состоялись. Весной 2024 года был ряд мощных ударов по российским объектам. Как предполагает эксперт, это был дебют "Гром-2".

Так это или нет, узнаем не скоро. Ну, а пока рассчитываем не только на данные разведки и спутников, но и данные объективного контроля от целевой аудитории проекта – россиян, ведь целями новой украинской ракеты является именно Россия.