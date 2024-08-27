Такое мнение 24 Канала высказал военно-политический обозреватель группы Информационное "сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что это именно тот оперативно-тактический ракетный комплекс, который должны были принять на вооружение накануне полномасштабного вторжения России.

К теме Было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты, – Зеленский

Что известно о разработке

Коваленко объяснил, что проект ОТРК "Гром-2" был в шаге от реализации, и после начала большой войны продолжает развитие. Вполне вероятно, что ракета будет иметь совершенно другое название, вид и характеристики. Но базовые элементы останутся из предыдущих наработок.

Проект действительно перспективный. Был достаточно интересен даже в экспортном вопросе, но его не удалось реализовать. Если появилась возможность работать над собственной баллистической ракетой, то что мешает использовать наработки, которые были воплощены почти в железе,

– сказал он.

Если было успешное испытание, то происходил пуск по конкретному объекту. Впрочем, пока нет официального подтверждения, что после 2022 года "Гром-2" продолжил свое существование в формате серийного производства. Украина может проводить единичные испытания непосредственно в боевых условиях.

Смотрите также Олимпиада прошла, а пинг-понг остался, – Зеленский о переговорах о дальнобойных ударах

Дальность этой баллистической ракеты может достигать 500 километров. Для ракет оперативно-тактического уровня такое расстояние является среднестатистическим показателем. Вероятно, она способна нанести удары по целям аж в Москве. Хотя может быть и гораздо лучшая характеристика.