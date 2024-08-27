Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Заметим, что недавно Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила ракету-дрон собственного производства "Паляница".

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Что известно о новой баллистической ракете Украины

Было испытание положительное первой баллистической украинской ракеты, и я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс,

– заявил Зеленский.

Впрочем, более подробную информацию президент не сообщил. Владимир Зеленский отметил, что, что передача от партнеров для Украины систем Patriot, F-16, ATACMS и других видов вооружения, не появилась просто так. Все это было результатом работы команды Зеленского.

"Сегодня моя команда, как президента Украины, это все те люди, которые защищают наше государство, и Вооруженные Силы, и главком, и министр обороны, и я считаю, что мы одна команда", – отметил гарант.