Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Зауважимо, що нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва "Паляниця".

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Що відомо про нову балістичну ракету України

Було випробування позитивне першої балістичної української ракети, і я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс,

– заявив Зеленський.

Втім, більш детальну інформацію президент не повідомив. Володимир Зеленський наголосив на тому, що передача від партнерів для України систем Patriot, F-16, ATACMS та інших видів озброєння, не з'явилася просто так. Все це було результатом роботи команди Зеленського.

"Сьогодні моя команда, як президента України, це всі ті люди, які захищають нашу державу, і Збройні Сили, і главком, і міністр оборони, і я вважаю, що ми одна команда", – зазначив гарант.