Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує 24 Канал.

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Зокрема, президент категорично відповів на запитання журналістки, чи розглядає Україна, враховуючи складну ситуацію на полі бою, імовірність того, що доведеться віддати частину території України за певні гарантії безпеки, якщо, приміром ітиметься про гарантії членства в НАТО.

"Ми не готові обмінювати нашу теритрію в рамках будь-яких перемовин", – зазначив Володимир Зеленський.

Чи зможе Україна перемогти військовим шляхом

А ось щодо того, чи зможе Україна перемогти військовим шляхом, Зеленський сказав, що "це залежатиме від підтримки колег" і висловив сподівання, що далі партнери України працюватимуть швидше.

При цьому президент зазначив, що передача F-16– це добрий результат, але цього недостатньо наразі.

"Ми вдячні за допомогу партнерів та надані винищувачі. Під час масованої атаки ми збили за їх допомогою кілька ракет. Та, звісно, цього недостатньо", – додав Зеленський.

Довідково. В Альянсі раніше зробили заяву, що Україна може вступити до НАТО за умови, якщо віддасть Росії частину своєї території.