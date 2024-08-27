Зокрема, з її допомогою було зупинено просування окупантів на Харківщині. Про це президент розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.

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Що змінилося з початком Курської операції

За словами Зеленського, початок Курської операції зміг зупинити наступ російських сил в Курській області.

Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини,

– додав президент.

Також було розбите серйозне угрупування ворога. Зеленський додав, що окупація Донецької області – стратегічна ціль Росії, саме тому Кремль не перекидає свої підрозділи з Донеччини на Курщину.

Водночас перекидання російських підрозділив з Харківщини та Запорізького напрямку вже відбулося. Подальше перекидання буде залежати від успіхів ЗСУ в Курській області.

Курщина, як я вам сказав, входить в наш план, план перемоги України, може це звучить для когось амбітно, але план,

– наголосив гарант.

Він також додав, що план перемоги над Росією буде передано президенту США Джо Байдену, а також Камалі Гарріс та Дональду Трампу.