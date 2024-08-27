За його словами, це не пов'язані речі. Курська операція не пов'язана з жодним пунктом Формули миру, інформує 24 Канал.

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Що сказав президент

Журналісти поцікавилися, чи операція на Курщині зірвала енергетичні переговори в Катарі, як про це писали західні ЗМІ.

Не пов'язані абсолютно речі, Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів формули миру,

– пояснив президент.

Проте, чи пов'язана Курська операція з другим Самітом миру, Зеленський зазначив, що так.

"Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", – додав він.

Зеленський зазначив, що Курська операція має і мало абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами.

"Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція один з етапів цього процесу", – резюмував Зеленський.