Він додав, що загалом росіяни застосували понад 90 повітряних цілей проти мирного населення та інфраструктури України. Серед них 81 "Шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

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Триває ліквідація наслідків обстрілу 27 серпня

Президент України повідомив, що наразі тривають рятувальні операції на місцях влучань і падінь уламків російських безпілотників та ракет. До цього залучені усі спецслужби, відбувається розбір завалів.

На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих,

– написав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна обов'язково відповість Росії за цей та попередні удари.

"Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", – додав глава держави.

Триває рятувальна операція після російського обстрілу: дивіться відео