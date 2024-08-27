Уночі сили ППО загалом збили 6 з 8 БпЛа та 1 з 3 крилатих ракет. Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

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У будинку зруйновано дах

Унаслідок падіння уламків російської ракети зруйновано дах одного будинку.

Наразі ДСНС уже ліквідувала пожежу. На місці події працювали 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Усі мешканці будинку живі. Усі служби та керівництво громади працюють на місці,

– зазначила Наталя Заболотна.

Вона також додала, що міжнародні фонди нададуть усю необхідну допомогу власникам постраждалого майна.

До слова, цієї ночі на Хмельниччині уламки російських цілей також пошкодили житло мешканців області. Відомо, що виникло загоряння двох приватних будинків, а також контузію отримав чоловік, який проживає в одному із них.